Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stoppt alkoholisierten Fahrzeugführer auf der BAB 24

Rostock (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen, der vergangenen Mittwoch, 30.10.2024, gegen 19:20 Uhr ein auffälliges Fahrverhalten eines Fahrzeugführers auf der BAB 24 meldete, konnte die Polizei einen Pkw stoppen, der in Schlangenlinien unterwegs war. Die alarmierten Beamten hielten den durch den Zeugen beschriebenen Skoda an der Anschlussstelle Parchim an. Auch die Beamten bemerkten die unsichere Fahrweise des Fahrzeugführers und nahmen deutlichen Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug wahr.

Bei der Kontrolle des 46-jährigen Fahrers, einen polnischen Staatsangehörigen, ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,42 Promille. Eine Blutentnahme wurde daraufhin durchgeführt.

Im Fahrzeug befand sich zudem ein 52-jähriger Beifahrer, ebenfalls polnischer Staatsangehöriger. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen ihn ein internationaler Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde wegen einer offenen Haftstrafe von mehr als zwei Jahren gesucht.

Der 52-jährige Beifahrer wurde umgehend festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Gegen den 46-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

