POL-ESW: B 27 nach Verkehrsunfall derzeit gesperrt

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Auffahrunfall Ein 34-jähriger Autofahrer aus Meißner ist am Donnerstag um 10.46 Uhr auf das vorausfahrende Auto einer 59-Jährigen aus Meinhard aufgefahren. Die beiden Verkehrsteilnehmer befuhren in Eschwege die Straße Kuhtrift aus Richtung Thüringer Straße kommend, in Richtung Niederhoner Straße. An der Kreuzung Kuhtrift/Niederhoner Straße wollten beide nach links in Richtung ...

