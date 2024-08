Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (827) Tritte gegen den Kopf bei Veranstaltung in Dentlein am Forst

Feuchtwangen (ots)

Im Rahmen einer Veranstaltung in Dentlein am Forst (Lkrs. Ansbach) kam es in der Nacht auf Samstag (03.08.2024) zu einer massiven Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Gegen zwei 16- und 20-Jährige erging Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Der Sicherheitsdienst der Veranstaltung alarmierte kurz vor 01:00 Uhr in der Nacht den Notruf der Polizei und gab an, dass ein 42-jähriger Mann soeben von zwei jungen Männern angegriffen worden war. Streifen der Polizeiinspektion Feuchtwangen trafen den Mann kurz darauf mit Verletzungen im Kopfbereich vor Ort an. Er wurde vom Rettungsdienst zunächst erstversorgt und kam im Anschluss in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Täter den Mann zu Boden gebracht und im Anschluss mutmaßlich auf ihn eingetreten haben. Der Tatverdacht richtete sich gegen einen Jugendlichen (16) und einen Heranwachsenden (20). Beide konnten noch in der Nacht vorläufig festgenommen werden.

Die Ermittlungen hat zwischenzeitlich das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei übernommen. Die Staatsanwaltschaft Ansbach stellte gegen die beiden Tatverdächtigen Haftantrag wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Ein Ermittlungsrichter erließ am Samstag Haftbefehl.

