Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 21.03.25

Eschwege (ots)

Gegen Schutzgitter gefahren

Um 12:00 Uhr parkte gestern Mittag eine 64-jährige Eschwegerin mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz der Goldbachapotheke in Eschwege rückwärts aus. Da sich ein Fahrzeug näherte, fuhr sie wieder in die Parklücke zurück, wobei sie mit dem Auto gegen das dortige Baumschutzgitter fuhr. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Wildunfall

Um 04:07 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 44-Jähriger aus Seifertshausen mit einem Pkw die L 3334 zwischen Waldkappel und Harmuthsachsen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Hasen, der den Aufprall nicht überlebte. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 20:45 Uhr wurde am gestrigen Abend ein 37-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf auf einem E-Scooter in der Bahnhofstraße in Bad Sooden-Allendorf fahrend angehalten und durch die Polizei kontrolliert. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf Kokain und THC, worauf die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet wurde. Da zudem an dem E-Scooter ein Kennzeichen von 2024 angeracht und kein Versicherungsnachweis erbracht werden konnte, wird auch wegen Verstoß, gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Einbruch

In der vergangenen Nacht drangen unbekannte Einbrecher in eine Fleischerei in der Eschweger Innerstadt (Stad) ein. Mit einem Pflasterstein wurde die Scheibe eines Fensters eingeworfen und im Anschluss dieses geöffnet. Aus den Geschäftsräumen wurde dann die Trinkgeldkasse (ca. 150 Euro) und ein silberner Koffer, in dem sich ca. 200 EUR befanden entwendet. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Schwerer Verkehrsunfall; Fahrer verletzt

Um 07:11 Uhr befuhr heute Morgen ein 20-Jähriger aus Adelebsen mit einem Pkw die B 27 in der Gemarkung von Witzenhausen-Unterrieden. Dabei geriet er mit dem Auto aus noch nicht näher bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und frontal gegen einen Baum. Entgegen der ersten Meldungen wurde der 20-Jährige nicht schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er dann mit leichteren Verletzungen in die Uniklinik gebracht. Der Pkw, der nicht mehr fahrbereit war, musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 10.000 EUR angegeben. Die Sperrung der Bundesstraße wurde um 08:25 Uhr wieder aufgehoben und zunächst in Richtung Göttingen frei gegeben. Um 08:47 Uhr war die B 27 wieder in beider Richtungen befahrbar.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Unbekannte sprühten in der Unterführung am Bahnhof Neu-Eichenberg den Boden mit schwarzer Farbe. Nach Angaben der Gemeinde Neu-Eichenberg entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR. Die Tat wurde am gestrigen Donnerstag, gegen 11:15 Uhr festgestellt. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell