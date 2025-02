Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Prinz zurück an alter Wirkungsstätte - Ein fröhlicher Karnevalstag bei der Feuerwehr in Ratingen

Ratingen (ots)

Es ist wieder so weit! In Ratingen wird die Tradition des Besuchs der Prinzenpaare bei der Feuerwehr gefeiert, und das mit großartigem Erfolg! Am Freitag um 13:00 Uhr schauten das Kinderprinzenpaar Luca und Ronja vorbei. Nach einer herzlichen Begrüßungsrede, in der sie betonten, wie besonders dieser Tag für sie sei, eroberten sie sogleich die Drehleiter und schwebten hoch in den Ratinger Himmel - ein wahrhaft luftiger Auftakt!

Die Freude ebbte nicht ab, denn auch Prinz Tim I. und Prinz Patrick I. aus Velbert kamen samt ihrem Hofstaat vorbei. Schließlich gehört der Feuerwehrchef der KG Boum Haul Pool 1934 e.V. an, und das muss gefeiert werden! Aber das war noch nicht alles: Das Prinzenpaar aus Angermund, Prinz Christoph I. und Venezia Diana I. mit ihrer Atjutantur, gesellte sich ebenfalls dazu. "Allein für die Fahrt mit der Drehleiter lohnt es sich, in Ratingen Prinz zu werden!", hat der Prinz einmal gesagt.

Und dann war da unser echtes Highlight - Prinz Frank I. und Sabine I.! Nach 22 Jahren kehrte Frank glücklich zurück an seine alte Wirkungsstätte; schließlich war er einst Feuerwehrmann! Die Stimmung? Prächtig! Orden wurden verliehen, Küsschen ausgetauscht, und wer mutig war, konnte sogar eine Runde mit der Drehleiter drehen.

Mit leckeren Getränken und deftiger Erbsensuppe verging die Zeit wie im Flug. Und keine Sorge: Nächstes Jahr steht der Karneval wieder vor der Tür! Ein riesengroßes Dankeschön für diesen tollen Besuch! Und ein ganz besonderer Dank gilt denen, die dieses 1.Ratinger Feuerwehr-Prinzentreffen über die Stadtgrenzen hinaus ermöglicht und tatkräftig unterstützt haben.

