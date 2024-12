Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt Jagdgewehr sicher

Neuenburg am Rhein (ots)

Eigentlich sollte es für einen 58-Jährigen nur kurz über die Grenze gehen um Zigaretten zu kaufen. Da er ein Jagdgewehr samt Munition ohne die erforderliche Erlaubnis mitführte, ermittelt nun die Bundespolizei gegen den Mann.

Am Samstagnachmittag (07.12.2024) geriet der französische Staatsangehörige am Grenzübergang in Neuenburg am Rhein in eine Kontrolle der Bundespolizei. Auf Nachfrage gab der in Frankreich wohnhafte Mann an, Jäger zu sein und eine Langwaffe samt Munition mitzuführen. Da er keinen für das Verbringen über die Grenze erforderlichen EU-Feuerwaffenpass besaß, erfolgte die Sicherstellung der Waffe und der mitgeführten Munition. Der Mann muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

