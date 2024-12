BPOLI-WEIL: Spendenbox im Freiburger Hauptbahnhof aufgebrochen

Weil am Rhein (ots) - Zwei chinesische Staatsangehörige sind beim Versuch mit gefälschten Pässen nach Deutschland einzureisen gescheitert. Sie mussten wieder zurück in die Schweiz. Die beiden Männer befanden sich am Samstagmorgen, dem 7. Dezember 2024 in einem Fernreisebus von Italien nach Deutschland. Am Grenzübergang in Weil am Rhein - Autobahn kontrollierten ...

