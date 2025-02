Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Rauchentwicklung im Hochhaus und Brandmeldeanlage!

Ratingen (ots)

Am frühen Nachmittag des 27. Februar 2025 wurde die Feuerwehr Ratingen aufgrund einer Rauchentwicklung in ein Hochhaus an der Jenaer Straße in Ratingen West alarmiert. Laut Angaben des Meldenden sollte es in der achten Etage brennen, und der Hausflur sei bereits verraucht. Die ersten Einsatzkräfte machten sich sofort auf den Weg in die betroffene Etage und stellten eine Verrauchung im Flur fest. Unter Einsatz von Atemschutz trat ein erster Trupp vor und öffnete die Tür zur Wohnung.

Glücklicherweise konnte schnell die Ursache für die Rauchentwicklung ausgemacht werden: Es handelte sich um angebranntes Essen auf dem Herd. Zum Glück war niemand zu Hause, sodass keine Verletzten zu beklagen waren. Die Feuerwehr setzte Hochleistungslüfter ein, um sowohl den Flur als auch die betroffene Wohnung von Rauch zu befreien, bevor die Einsatzstelle wieder an die Bewohner übergeben wurde.

Während der Aufräumarbeiten erhielt die Feuerwehr Ratingen einen weiteren Einsatz: Eine Brandmeldeanlage in einem etwa 300 Meter entfernten Gewerbeobjekt hatte ausgelöst. Dank der kurzen Anfahrtswege konnte dies schnell erkundet werden. Es stellte sich heraus, dass die Anlage durch Arbeiten an der Brandmeldeanlage selbst aktiviert wurde, und es gab keinen tatsächlichen Schadensfall.

In beiden Einsätzen waren Einheiten der Berufsfeuerwehr, die Löschzüge Tiefenbroich, Lintorf und Mitte, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus sowie die Polizei des Kreises Mettmann im Einsatz.

