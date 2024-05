Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Bonn-Friesdorf - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 02.05.2024, in dem kurzen Zeitraum zwischen 18:15 und 19:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung auf der Straße "In der Maar" in Bonn Friesdorf ein.

Nach den bisherigen Feststellungen verschafften sich die Täter zunächst durch das gewaltsame Öffnen der Haustüre Zugang in das Treppenhaus und gelangten so an die Wohnungstüre, die sie ebenfalls gewaltsam aufhebelten. Die Zimmer wurden augenscheinlich nach möglichem Diebesgut durchsucht - nach den bisherigen Feststellungen entwendeten die Einbrecher schließlich mehrere hundert Euro Bargeld. Mit ihrer Beute verließen sie den Tatortbereich dann unerkannt.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Hierbei wird auch geprüft, die Beobachtung einer Zeugin in einem möglichen Zusammenhang zu der geschilderten Tat steht: Gegen 18:15 Uhr beobachtete sie zwei ihr unbekannte, junge Männer unmittelbar vor dem betroffenen Mehrfamilienhaus und beschreibt diese wie folgt:

beide ca. 20 Jahre alt einer trug einen Rucksack auf dem Rücken einer der beiden Männer trug ein blaues Oberteil

Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Einbruchsgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell