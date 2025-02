Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Jecken feiern friedlich und ausgelassen - Rettungsdienst war gefordert

Ratingen (ots)

Am gestrigen Altweiber-Donnerstag feierten zahlreiche Jecken friedlich und ausgelassen auf den Straßen, wodurch die Stadt in bunten Farben erstrahlte. Die fröhliche Stimmung wurde jedoch von der Einsatztätigkeit des Rettungsdienstes begleitet, der stark gefordert war. Zwischen 08:00 Uhr und dem Morgen des heutigen 28. Februar 2025 rückte der Rettungsdienst aus Ratingen und Heiligenhaus zu insgesamt 73 Notfalleinsätzen aus. In 15 Fällen war sogar der Notarzt erforderlich. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden 6 mal gefordert.

Die sanitätsdienstliche Absicherung der Veranstaltungen an der Stadthalle und dem Marktplatz funktionierte gut. Dort wurden 20 Jecke erstversorgt, während in drei Fällen der Transport in umliegende Krankenhäuser notwendig war. Einmal war zudem die Begleitung eines Notarztes erforderlich. Trotz der zahlreichen Einsätze bleibt festzuhalten, dass die Feierlichkeiten insgesamt in einem positiven und ausgelassenen Rahmen stattfanden.

