Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250123.1 Wedel: Streitigkeiten führen zu Todesfall (Folgemeldung zu 250122.2)

Wedel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe

Gestern Mittag fand die Polizei Wedel nach Hilferufen eine schwer verletzte männliche Person in einem Mehrfamilienhaus in Wedel. Der Mann verstarb auf dem Weg in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gegen 12:15 Uhr fanden Beamte der Polizei Wedel einen schwer verletzten Mann im Alter von 50 bis 60 Jahren in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Galgenberg. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb er auf dem Weg in ein Krankenhaus. Seine Identität ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch ungeklärt.

Nach ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen war der Mann mit dem 20-jährigen Wohnungsnehmer in Streit geraten. Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Folge beide Personen Verletzungen erlitten.

Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete der 20-Jährige vom Einsatzort. Er stellte sich in der vergangenen Nacht in Begleitung einer Angehörigen beim Polizeirevier Pinneberg und befindet sich in Polizeigewahrsam. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Totschlags eingeleitet.

Die genauen Hintergründe des Sachverhalts sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe führt. Im Rahmen dieser Ermittlungen wird auch geklärt, in welcher Beziehung die beiden beteiligten Personen zueinander standen. Ein Ermittlungsrichter hat eine Obduktion des Leichnams angeordnet.

Dr. Jonna Ziemer, Staatsanwaltschaft Itzehoe

Björn Gustke, Polizeidirektion Itzehoe

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell