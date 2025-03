Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 25.03.2025

Autos zerkratzt; Polizei sucht Zeugen

Nachgemeldet wird eine Sachbeschädigung, die sich vergangene Woche Mittwoch (19.03.2025) zwischen 14.30 Uhr und 16.15 Uhr zugetragen hat. Unbekannte zerkratzten einen schwarzen Ford Fokus, der in Eschwege in der Schildgasse geparkt war. Auf der rechten Fahrzeugseite wurde das Auto wellenförmig zerkratzt, der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Am Montagnachmittag ist dann ein weiterer Fall von Sachbeschädigung an Pkw bei der Polizei in Eschwege zur Anzeige gebracht worden. Demnach ist in der Straße Dietenacker in Eschwege ein geparkter, schwarzer Kia Ceed an der hinteren linken Fahrzeugseite zerkratzt worden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag 15.00 Uhr und Samstag 15.00 Uhr. In diesem Fall beläuft sich der Schaden auf 2000 Euro. Hinweise in den Fällen unter 05651/925-0.

Versuchter Einbruch in Schuppen; Polizei sucht Zeugen

Bei den Beamten vom Polizeiposten Bad Sooden-Allendorf wurde am Montag ein versuchter Einbruch in Geräteschuppen zur Anzeige gebracht. Demnach drückten unbekannte Täter zwischen vergangene Woche Freitag 16.00 Uhr und Montagmorgen 07.30 Uhr auf dem Gelände eines Kindergartens in der Dresdner Straße die Tür zu einem Geräteschuppen widerrechtlich auf. Geklaut wurde nichts. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/927943-0.

Polizei Sontra

Ermittlungen gegen 57-Jährigen wegen fehlendem Versicherungsschutz und Drogeneinfluss

Die Beamten der Polizei Sontra haben aktuell Ermittlungen gegen einen 57-jährigen Mann aus Sontra aufgenommen. Die Beamten wurden am Montag gegen 08.10 Uhr auf den Mann in der Schloßstraße in Sontra aufmerksam, wo er mit einem E-Scooter unterwegs war. Wie sich herausstellte, war das Fahrzeug nicht versichert, weswegen nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt wird. Zudem sind Ermittlungen wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteln, sowie wegen Besitzes und Erwerbs von Betäubungsmitteln eingeleitet worden, da die Beamten im Rahmen ihrer Überprüfung Anzeichen für Drogenkonsum bei dem 57-Jährigen feststellten.

Wildunfälle im Werra-Meißner-Kreis

Ein Schaden von 4000 Euro entstand am Auto einer 38-Jährigen aus Bornhagen, die am Montagmorgen gegen 05.30 Uhr die Straße "Im Bebenroth" zwischen Unterrieden und Neuseesen befuhr und hier mit einem Reh zusammenstieß. Das Tier war danach nicht mehr auffindbar.

Am Montagnachmittag ist ein 29-jähriger Autofahrer aus Eschwege auf der L 3241 vom Meißner-Plateau kommend in Fahrtrichtung Hausen mit einem Reh kollidiert, welches unvermittelt die Fahrbahn überquerte und danach davonlief. Bei dem Unfall, der sich gegen 16.40 Uhr ereignete entstand am Auto des Mannes ein Schaden in Höhe von 3500 Euro.

Zu einem weiteren Wildunfall auf der L 3241, zwischen Hausen und Velmeden, kam es außerdem am Montagabend gegen 20.26 Uhr. Ein 23-Jähriger aus Hessisch Lichtenau hatte auf besagter Strecke mit seinem Wagen ein Reh erfasst, welches dabei tödlich verletzt wurde. Der Unfallschaden wird hier mit 1000 Euro angegeben.

