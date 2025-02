Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Wiedererkennung und Festnahme nach über einem Jahr

Frankfurt am Main (ots)

Ein Beamter der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main, der sich außerdienstlich am Haltepunkt Konstablerwache aufhielt, erkannte am 06.02. einen gesuchten Tatverdächtigen aus einer gefährlichen Körperverletzung mit mehreren Beschuldigten wieder. Angeforderte uniformierte Kollegen nahmen den 27-jährigen Mann fest. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Die Tat ereignete sich bereits in den frühen Morgenstunden des 14. Januar 2024, ebenfalls am Ort der Festnahme. Hier wurde ein 39-jähriger Geschädigter durch den Tatverdächtigen und seinen zwei Komplizen im Alter von 29 und 43 Jahren niedergeschlagen. Anschließend wurde auf das am Boden liegende Opfer eingetreten, sodass dieser kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Über die Videoschutzanlage wurde die Tat vollständig aufgezeichnet. Die beiden Komplizen wurden damals festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt, der auf Untersuchungshaft entschied. Der 27- Jährige konnte bislang entkommen.

Mit schwersten Verletzungen wurde der Geschädigte seinerzeit in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

