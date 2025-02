Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bundespolizei nimmt fünf Täter fest - alle werden dem Haftrichter vorgeführt

Frankfurt am Main (ots)

Am Dienstag (04.02.) konnten Beamte der Bundespolizei insgesamt fünf Tatverdächtige nach unabhängig voneinander begangenen Straftaten festnehmen. In vier Fällen verhalfen Fahndungsbilder der Videoschutzanlage zum Erfolg. Die wohnsitzlosen Festgenommenen werden am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

Die erste Festnahme erfolgte rund fünf Stunden nach der Tat gegen 07:20 Uhr. Dem 23- jährigen Täter wird der Diebstahl einer Geldbörse im Hauptbahnhof Frankfurt am Main vorgeworfen. Bei einer Durchsuchung wurden die EC- Karte des Geschädigten sowie weitere vier Geldkarten von bislang unbekannten Opfern aufgefunden. Die Ermittlungen hierzu erfolgen gesondert.

Bereits am 23. Januar bedrohte und beleidigte ein 30- Jähriger eine junge Frau ohne jeglichen ersichtlichen Grund in einer S- Bahn. Rund 12 Tage nach der Tat wurde er nun im Hauptbahnhof Frankfurt am Main wiedererkannt und festgenommen.

In einem weiteren Fall scheiterte der Versuch eines Diebstahls in der Haupthalle. Die Geschädigte bemerkte das Öffnen ihres Rucksacks durch den 39- jährigen Täter und konnte ihn zusammen mit einem Zeugen bis zum Eintreffen der Beamten festhalten.

Die Fahndung nach einem weiteren Täter fand am Abend gegen 21:30 Uhr ihr Ende. Dem 44-jährigen Mann wird der Diebstahl von zwei im Zug liegengelassenen Mobiltelefonen am 2. Februar vorgeworfen. Das Stehlgut konnte bei einer Durchsuchung nicht aufgefunden werden. Zum Verbleib schweigt der Mann weiterhin.

Zum Abschluss erfolgte bereits in den frühen Morgenstunden des 05.02. die Festnahme eines 36-jährigen Mannes, welcher die Reisetasche eines Soldaten entwendete, die er in einem im Hauptbahnhof bereitstehenden ICE unbeobachtet an seinem Platz zurück lies.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell