BPOL-F: Täter nach versuchtem Schließfachaufbruch festgenommen - Wiedererkennung durch Super Recogniser

Frankfurt am Main (ots) - Am Montag (9.12.) klickten gleich doppelt die Handschellen. Beamte der Bundespolizei nahmen zwei Täter im Hauptbahnhof Frankfurt am Main fest. Beide werden heute dem Haftrichter vorgeführt. In einem ersten Fall entwendete ein 46- jähriger Täter bereits am 3. Dezember den Rucksack eines schlafenden Reisenden aus der S- Bahn auf seiner Fahrt ...

