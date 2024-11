Polizei Dortmund

POL-DO: Gefährliche Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern wird einer der beiden mit einem Messer verletzt. Der Täter ist flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Angaben eines 28-jährigen Dortmunders geriet er am Dienstag, 26. November, gegen 18.10 Uhr auf der Von-der-Tann-Straße in einen verbalen Streit mit einem Unbekannten. Daraus entwickelte sich ein Handgemenge, in dessen Verlauf der Unbekannte dem 28-Jährigen mit einem Messer in die Schulter stach und flüchtete. Der 28-Jährige begab sich selbst in ambulante ärztliche Behandlung und verständigte später die Polizei. Lebensgefahr bestand nicht.

Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

Der Täter wird von dem 28-Jährigen wie folgt beschrieben

- ca. 30-40 Jahre alt - männlich - Afro-Amerikanischer Phänotyp - ca. 2 Meter groß - schwarze Nike-Schuhe - violette Hose

