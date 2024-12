BPOL-F: Festnahmen nach Wiedererkennung - Täter werden dem Haftrichter vorgeführt

Frankfurt am Main (ots) - Am Montagmorgen kam es im Frankfurter Hauptbahnhof zu einem Gepäckdiebstahl. Ein 39- jähriger Täter entwendete aus einem abfahrtbereiten Regionalexpress auf Bahnsteig 11 den Rucksack eines 31- jährigen, aus China stammenden Geschädigten. Dieser bemerkte den Diebstahl kurz darauf und sprach eine Streife der Bundespolizei am Querbahnsteig an. Eine durchgeführte Videoauswertung verlief positiv ...

