Feuerwehr Rostock

Feuerwehr Rostock: Feuerwehr verhindert Brand eines Doppelhauses

Rostock (ots)

01.02.2025, 23:38 Uhr, Rostock-Brinckmansdorf, Tessiner Straße, Gebäudebrand 01.02.2025, 23:38 Uhr, Gebäudebrand in Rostock-Brinckmansdorf, Tessiner Straße In der Nacht zum 02.02.2025 wurde die Feuerwehr Rostock zu einem Gebäudebrand in Rostock Brinckmansdorf alarmiert. Nachbarn hatten Brandgeruch bemerkt, den Brand des Gebäudeanbaus festgestellt und die Feuerwehr gerufen. Der ersteintreffende Rettungsdienst konnte die Lage bestätigen und eine verletzte Person mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Rostocker Klinikum verbringen. Auch die Kräfte der Feuerwehr meldeten bereits auf Anfahrt Lage auf Sicht. An einer Doppelhaushälfte brannte der Anbau. Das Feuer hatte sich bereits auf zwei Geschosse ausgebreitet. Durch die Feuerwehr wurde umgehend die Brandbekämpfung durch einen kombinierten Außen- und Innenangriff eingeleitet und dadurch die Flammen schnell niedergeschlagen. Zur Sicherheit wurde die Doppelhaushälfte strom- und gaslos geschaltet. Anschließend folgten langwierige Nachlöscharbeiten. In der Erstphase des Einsatzes wurden die Nachbargebäude durch die Polizei geräumt. Später konnten die Bewohner der Nachbarhäuser wieder in ihre Wohnungen zurück. Eine betroffene Familie des Doppelhauses kam bei Verwandten unter. Der Einsatz dauerte viereinhalb Stunden. Es waren 54 Kräfte der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes, mehrere Kräfte der Polizei und der Notdienst der Rostocker Stadtwerke beteiligt. Während der Löscharbeiten war die Tessiner Straße zeitweilig voll gesperrt. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten war sehr gut, wodurch weitere Gefahren für Menschen und die Ausbreitung des Brandes verhindert werden konnten.

