Polizei Hamburg

POL-HH: 241122-1. Tataufklärung einer Serie von Kfz-Aufbrüchen in Hamburg-Fuhlsbüttel

Hamburg (ots)

Tatzeit: 09.11.2024 bis 21.11.2024

Tatort: Hamburg-Fuhlsbüttel, Flughafenstraße

Nachdem es im November zu einer Vielzahl von Kfz-Aufbrüchen in Parkhäusern am Flughafen Hamburg gekommen ist, nahmen Polizeikräfte am Donnerstag zwei Tatverdächtige vorläufig fest.

Den bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Langenhorn (PK 34) zufolge brachen Unbekannte in den vergangenen drei Wochen mehr als zwanzig Autos in Parkhäusern am Hamburger Flughafen auf. Hierbei gelangten die Täter mittels Einschlagen einer Scheibe in das Fahrzeuginnere und entwendeten mutmaßlich Wertgegenstände.

Umfangreiche Ermittlungen führten nun zur Identifizierung eines jungen Mannes (18) und einer Jugendlichen (17), die Donnerstag im Umfeld des Flughafens nach Feststellung weiterer Aufbruchstaten vorläufig festgenommen worden sind.

Nach Abschluss der erkennungsdienstlichen Behandlung ist der 18-Jährige dem Untersuchungsgefängnis zugeführt worden. Hier muss er sich im Laufe des heutigen Tages vor einem Haftrichter verantworten. Seine 17-jährige Begleiterin wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen werden vom Kriminalermittlungsdienst des PK 34 in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt der Region Nord (LKA 145) geführt.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell