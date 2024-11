Polizei Hamburg

POL-HH: 241121-1. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Hamburg-Neustadt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 21.11.2024, 01:12 Uhr

Unfallort: Hamburg-Neustadt, Jungiusstraße/Gorch-Fock-Wall

In der vergangenen Nacht ist es in der Hamburger Neustadt zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 34-jähriger Rollerfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) zufolge befuhr ein 46-Jähriger mit seinem Volkswagen ID.7 die Jungiusstraße in Richtung Messegelände. An der Kreuzung Gorch-Fock-Wall kam es aus bislang noch nicht geklärter Ursache zu der Kollision mit dem 34 Jahre alten Fahrer einer Vespa, der in Richtung Stephansplatz gefahren war.

Eine Rettungswagenbesatzung transportierte den lebensgefährlich verletzten Rollerfahrer unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus.

Ein Verkehrsunfallteam (VD 23) übernahm die Unfallaufnahme vor Ort und wurde hierbei von Polizistinnen und Polizisten mit einem 3D-Scanner sowie von einem Sachverständigen unterstützt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Unfallstelle bis etwa 06:40 Uhr gesperrt werden.

Die Ermittlungen werden nun bei der VD 22 geführt. Hierbei prüfen die Beamtinnen und Beamten auch, ob die Ampelanlage zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls intakt war.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und/oder anderweitig Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell