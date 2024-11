Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stehlen Schmuck

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gadderbaum - Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag, 19.11.2024, in ein Wohnhaus in der Straße Am Steinbrink eingebrochen. Die Täter entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand brachen die Täter zwischen 17:15 Uhr am Montag, 18.11.2024, und 08:00 Uhr am Dienstag, 19.11.2024, ein. Nachdem sie über ein Fenster in das Haus gelangt waren, durchsuchten sie dieses nach Wertsachen und entwendeten Schmuck.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter mit einem Fahrzeug flüchteten. Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu Fahrzeugen, die ihnen eventuell aufgrund der Fahrweise aufgefallen sind.

Hinweise zum Tatgeschehen, zu Tatverdächtigen und zum Verbleib der Beute nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell