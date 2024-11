Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Unfälle zwischen Pkw und Fußgänger

Bielefeld (ots)

TW - Bielefeld - Stieghorst - An der Stieghorst Straße übersah ein PKW- Fahrer am Dienstagnachmittag, 19.11.2024, einen 82-jährigen Bielefelder. Am späteren Dienstagnachmittag wurde eine 23-Jährige an einem Kreisverkehr der Carl-Severing-Straße durch einen PKW angefahren.

Gegen 15:00 Uhr war der 32-jährige Fordfahrer bei Schneeregen auf der Stieghorst Straße Richtung Detmolder Straße unterwegs. Dieser wollte links abbiegen in die Schneidemühler Straße.

Zeitgleich überquerte ein älteres Ehepaar als Fußgänger die Schneidemühler Straße. Dabei wurde der 82-Jährige von dem Ford Ka angefahren und er stürzte.

Als erstes kümmerten sich Passanten um den schwerverletzen Senioren. Anschließend übernahmen Rettungssanitäter und ein Notarzt die Versorgung. Er wurde in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren und stationär aufgenommen.

Ein 89-jähriger Suzukifahrer war gegen 17:30 Uhr auf der Carl-Severing-Straße stadtauswärts unterwegs. Dieser wollte an dem Kreisverkehr Borgsen-Allee rechts abbiegen und hat die 23-jährige Fußgängerin angefahren. Sie benutzte dabei den Fußgängerüberweg in Richtung Borgsen-Allee. Bei dem Zusammenstoß mit dem Suzuki Ignis wurde die 23-Jährige aus Bad Oeynhausen schwer verletzt.

Auch hier kümmerten sich aufmerksame Passanten um die Fußgängerin. Anschließend übernahmen die Rettungssanitäter. Sie musste in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren und stationär aufgenommen werden. Zudem ist ein Sachschaden bei dem Suzuki von 500 Euro entstanden. Der PKW blieb fahrbereit.

