POL-BI: Einbrecher stehlen drei Laptops

Bielefeld (ots) - TW - Bielefeld - Stieghorst - An der Stieghorst Straße übersah ein PKW- Fahrer am Dienstagnachmittag, 19.11.2024, einen 82-jährigen Bielefelder. Am späteren Dienstagnachmittag wurde eine 23-Jährige an einem Kreisverkehr der Carl-Severing-Straße durch einen PKW angefahren. Gegen 15:00 Uhr war der 32-jährige Fordfahrer bei Schneeregen auf der Stieghorst Straße Richtung Detmolder Straße unterwegs. ...

