Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radler übersehen

Sachsenbrunn (ots)

Ein 65-jähriger Autofahrer befuhr Donnerstagnachmittag die Landstraße von Sachsenbrunn in Richtung Schleusingen. Er wollte in den dortigen Kreisverkehr einfahren und übersah dabei einen 40-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Radler stürzte und sich verletzte. Ein Schaden von ca. 2.500 Euro entstand.

