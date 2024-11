Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendiebe mit Kinderwagen unterwegs

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein Paar aus Ibbenbüren fiel einem Kaufhausdetektiv am Montagnachmittag, 18.11.2024, in einem Shoppingcenter an der Bahnhofstraße und Stresemannstraße mit nicht bezahlten Artikeln auf. Nach der Anzeigenaufnahme forderte das Paar, ihren zweiten Kinderwagen aus einer Etage abzuholen. Darin erkannte der Detektiv weitere gestohlene Waren aus anderen Geschäften der Innenstadt.

Der 18-jährige Mann entfernte gegen 14:30 Uhr in einem Textil-Discountmarkt ein Preisschild eines Koffers, während seine ebenfalls 18-jährige Frau andere Artikel an sich nahm. Als sie das Geschäft, ohne zu bezahlen, verließen, wurden sie und ihre beiden anwesenden Kleinkinder durch den Ladendetektiv und zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes gestoppt.

Bei den gerufenen Polizeibeamten erstattete der Detektiv in einem Büro eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls. Beim Verlassen des Geschäfts mit ihren Kindern und einem Kinderwagen, wollte das Paar ihren zweiten Kinderwagen aus dem Center abholen. Dazu begleitete sie der Ladendetektiv.

In einer Ablage des Wagens befanden sich Bekleidung aus einem anderen Modegeschäft, an der Bahnhofstraße und Feilenstraße, sowie Kosmetikartikel aus einem Drogeriemarkt, an der Bahnhofstraße und Zimmerstraße. Die beiden Staatsangehörigen aus Albanien wurden erneut angezeigt. Einige Kleidungsstücke waren durch das Entfernen der Diebstahlsicherungen beschädigt und können nicht mehr verkauft werden. Alle Geschäfte erhielten ihre Artikel zurück.

