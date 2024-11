Polizei Hamburg

POL-HH: 241119-2. Lebensgefährlich verletzter Fußgänger nach Verkehrsunfall in Hamburg-St. Georg

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 18.11.2024, 19:45 Uhr

Unfallort: Hamburg-St. Georg, Steintordamm/ Kirchenallee

Montagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Linienbus, infolgedessen der Fußgänger (55) lebensgefährlich verletzt wurde. Die Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) führt die Ermittlungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen überquerte der 55-Jährige die Fahrbahn am Steintordamm in Richtung des Hauptbahnhofes. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich ein Linienbus aus Richtung Kirchenallee, woraufhin der Fußgänger zunächst stehen blieb. Während der Bus an dem Mann vorbeifuhr, setzte dieser plötzlich seinen Weg fort und kollidierte mit der Fahrzeugseite des Busses.

Der 55-Jährige stürzte daraufhin und erlitt Kopfverletzungen. Er wurde durch umgehend alarmierte Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Es besteht Lebensgefahr.

Ein VU-Team der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 23) übernahm die Unfallaufnahme vor Ort.

Die Ermittlungen dauern an.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell