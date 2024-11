Polizei Hamburg

POL-HH: 241118-2. Nach Einbruchsversuch in Hamburg-Altona-Altstadt: Zwei Tatverdächtige dem Haftrichter zugeführt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 16.11.2024, 21:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Altona-Altstadt, Palmaille

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Samstagabend die vorläufige Festnahme zweier mutmaßlicher Wohnungseinbrecher in Altona-Altstadt ermöglicht. Die Verdächtigen wurden einem Haftrichter zugeführt.

Der Mann wählte den Notruf, nachdem er verdächtige Geräusche von der Terrasse seines Nachbarn gehört und im weiteren Verlauf bemerkt hatte, dass sich dort offenbar ortsfremde Personen aufhielten. Als die beiden Verdächtigen wenig später das Grundstück verließen, folgte der Zeuge ihnen, verständigte die Polizei und führte die Beamtinnen und Beamten an sie heran. Die Einsatzkräfte hielten die Männer, zwei 43- und 55-jährige montenegrinische Staatsangehörige, zunächst an und überprüften sie. Währenddessen suchten weitere Polizistinnen und Polizisten die Terrasse auf, auf der die Verdächtigen sich zuvor aufgehalten hatten und stellten Hebelspuren an der dortigen Terrassentür fest. Geöffnet worden war die Tür offensichtlich nicht.

Daraufhin nahmen die Kräfte die Verdächtigen vorläufig fest.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen und führte die beiden Männer, die beide bereits kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten sind, einem Haftrichter zu. Dieser erließ einen Haftbefehl lediglich gegen den 55-Jährigen, während er den 43-Jährigen entließ. Gegen den älteren Mann, der sich mutmaßlich illegal in Deutschland aufhält, lagen zudem bereits zwei Haftbefehle aus Schleswig-Holstein, unter anderem wegen des Verdachts des Betrugs, vor.

Die weiteren Ermittlungen werden bei dem für die Region Altona zuständigen Einbruchsdezernat (LKA 122) und dem für Ausländerdelikte zuständigen Landeskriminalamt 55 (LKA 55) geführt und dauern an.

