POL-HH: 241119-1. ERINNERUNG: Verkehrssicherheitsaktionen zur Sichtbarkeit in der dunklen Jahreszeit - Einladung für Medienschaffende

Zeit: 20.11.2024, 10:00 Uhr; Ort: Hamburg-Langenhorn, Kirchengemeinde Ansgar, Wördenmoorweg 22

"Sichtbarkeit in der dunklen Jahreszeit" - unter dem Motto informieren das Forum Verkehrssicherheit und die Polizei Hamburg insbesondere Kinder und Senioren. Bei mehreren Veranstaltungstagen in den Hamburger Bezirken wird der Liedermacher Rolf Zuckowski die Aktionen musikalisch begleiten.

Die Arbeitskreise Kinder und Senioren des Forums Verkehrssicherheit, dem auch die Polizei Hamburg angehört, widmen sich in diesem Herbst mit einer weiteren Aktion dem Thema Sichtbarkeit in der dunklen Jahreszeit. Unterstützung leisten dazu der ADAC, der ACE, der HVV, die Unfallkasse Nord, die Behörde für Schule und Berufsbildung sowie die Verkehrswacht Hamburg.

Dazu wird Rolf Zuckowski, dem die Verkehrssicherheit unserer Jüngsten seit jeher eine besondere Herzensangelegenheit ist und der diese in mehreren Liedern aufgenommen hat, die erste Veranstaltung in der Kirchengemeinde Ansgar sowie zwei weitere Veranstaltungen in Harburg und Wandsbek (siehe unten) musikalisch begleiten.

An den Aktionstagen werden Grundschülerinnen und Grundschüler nahegelegene Senioreneinrichtungen aufsuchen und gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern durch ein buntes Programm durch "Herrn Maschke und seine Enkeltochter Lotti" geführt. Der stellvertretende Leiter der Verkehrsdirektion Andreas Nieberding wird die Auftaktveranstaltung mit einem Redebeitrag eröffnen.

Interessierte Journalistinnen und Journalisten sind zu der Auftaktveranstaltung morgen in Langenhorn herzlich eingeladen. Es besteht die Möglichkeit für Fotos und O-Töne. Es wird um Anmeldung unter polizeipressestelle@polizei.hamburg.de bis 19.11.2024, 16:00 Uhr gebeten.

Anbei eine Liste der geplanten Veranstaltungen:

Bezirk Hamburg-Nord

Mittwoch, 20.11.2024, Kirchengemeinde Ansgar, Wördenmoorweg 22, 22415 Hamburg (Auftaktveranstaltung mit Rolf Zuckowski)

Bezirk Hamburg-Harburg

Donnerstag, 21.11.2024, ELIM-Diakonie (Gem. Engelbekhof), Vinzenzweg 10c, 21077 Hamburg (Veranstaltung mit Rolf Zuckowski)

Bezirk Hamburg-Wandsbek

Dienstag, 26.11.2024, Hospital z. heiligen Geist, Hinsbleek 11, 22391 Hamburg (Veranstaltung mit Rolf Zuckowski)

Bezirk Hamburg-Bergedorf

Mittwoch, 27.11.2024, Kirchengemeinde St. Petri + Pauli, Bergedorfer Schloßstr. 5, 21029 Hamburg

Bezirk Hamburg-Eimsbüttel

Dienstag, 03.12.2024, Kirchengemeinde Niendorf, Kirche am Markt, Niendorfer Marktplatz 3a, 22459 Hamburg

Bezirk Hamburg-Mitte

Mittwoch, 04.12.2024, AWO-Treff Wilhelmsburg, Rotenhäuser Wettern 5, 21107 Hamburg

Bezirk Hamburg-Altona

Donnerstag, 12.12.2024, DRK-Seniorentreff "Haus Ottensen", Holstenring 6, 22763 Hamburg

