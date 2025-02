BPOL-F: Mann ins Gleis gestoßen und verletzt - Tatverdächtige festgenommen

Frankfurt am Main (ots) - Am Dienstag (04.02.) konnten Beamte der Bundespolizei insgesamt fünf Tatverdächtige nach unabhängig voneinander begangenen Straftaten festnehmen. In vier Fällen verhalfen Fahndungsbilder der Videoschutzanlage zum Erfolg. Die wohnsitzlosen Festgenommenen werden am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt. Die erste Festnahme erfolgte rund ...

mehr