POL-OF: Autofahrer überschlägt sich und wird verletzt; Fahrräder aus Gartenhütte gestohlen; Kontrolle von Kraftfahrzeugen: Fluchtversuch scheitert; und mehr

1. Einbrecher nutzen kurze Abwesenheit aus - Hanau

(mm) Gerade einmal 30 Minuten hat eine Bewohnerin ihr Reihenhaus im Klausenweg (30er Hausnummern) am Montagmittag verlassen. Als sie von einem Spaziergang wieder zurückkam, stellte sie fest, dass Einbrecher gewaltsam über die Balkontür in das Haus eingedrungen waren. Die Unbekannten konnten hier in kurzer Zeit Bargeld und Schmuck im Wert von etwa 2.000 Euro erbeuten und flüchteten anschließend unentdeckt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

2. Kontrolle von Kraftfahrzeugen: Fluchtversuch scheitert - Hanau

(rv) Vergeblich versuchte sich der Fahrer eines Golf GTI in der Nacht von Montag auf Dienstag einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Beamte der Polizeistation Großauheim führten in der Geleitstraße unter der Hellentalbrücke eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Beim Erblicken der Kontrollstelle bog der VW-Fahrer abrupt in die Illertstraße ab und stieg aufs Gas. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Flüchtigen kurz darauf festnehmen. Der 27-Jährige versuchte vergeblich mit seinem Auto über einen angrenzenden Fußweg den Mainradweg zu erreichen. Er fuhr sich fest und die nacheilenden Beamten hatten leichtes Spiel. Es folgte die vorläufige Festnahme zur Dienstelle mit anschließender Blutentnahme. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Hanauer die Dienstelle wieder verlassen, muss sich nun aber wegen des Verdachts des Konsums von berauschenden Mittlen in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen. Neben dem Flüchtigen wurden darüber hinaus weitere 22 Fahrzeuge und 25 Personen kontrolliert und diverse Ordnungswidrigkeiten geahndet.

3. Fahrräder aus Gartenhütte gestohlen - Hanau / Steinheim

(mm) In der Straße "Am Bieberbrunnen" (einstellige Hausnummern) wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Fahrräder aus einer Gartenhütte gestohlen. Der Gesamtwert liegt bei etwa 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Großauheim unter der Telefonnummer 06181 9597-0 entgegen.

4. Vor Kontrolle geflüchtet: Berauschter Autofahrer ohne Fahrerlaubnis gestoppt - Brachttal

(lei) Polizeibeamte haben am späten Montagabend in Neuenschmidten einen Autofahrer gestoppt, der sich zuvor einer Kontrolle entzogen hatte. Der 30-Jährige, so der Vorwurf, war gegen 22.50 Uhr vor den Ordnungshütern davongefahren und konnte in der Feldgemarkung unweit des Ortes nach kurzer Nachfahrt dann doch angehalten werden. Bei der Überprüfung des Fahrers und des Wagens wurde der Grund ersichtlich, warum er vorher abgehauen war: Der Mann stand unter Einfluss berauschender Mittel und die Kennzeichen an dem VW Golf waren offenbar manipuliert. Auf den Schildern aufgebracht entdeckten die Gesetzeshüter demnach Zulassungsplaketten, die nach Ansicht der Streife zuvor wohl entwendet worden waren. Der 30-Jährige, der auch keine gültige Fahrerlaubnis besaß und zudem eine geringe Menge Kokain einstecken hatte, musste für eine Blutentnahme vorübergehend mit auf die Polizeiwache. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt.

5. Autofahrer überschlägt sich und wird verletzt - B276 / Birstein

(lei) Weil er ein anderes Fahrzeug offenbar zu spät bemerkte, hat sich ein 41-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 276 mit seinem Fahrzeug überschlagen. Der Birsteiner war gegen 16.50 Uhr zwischen Birstein und Fischborn unterwegs, als er wohl den Wagen einer in Richtung Birstein fahrenden Frau übersah. Die wollte gerade abbiegen und bremste hierzu bis zum Stillstand ab. Der 41-Jährige wich nach rechts aus, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Sein Opel musste abgeschleppt werden.

Offenbach, 07.01.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

