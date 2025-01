Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Raub; Beifahrerscheibe eines Hyundai eingeschlagen: Geld erbeutet

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche nach Raub - Hanau/Lamboy

(rv) Nach einem Raub auf eine Hanauerin am Samstagabend auf der Lamboystraße sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Laut eigenen Angaben lief die Geschädigte gegen 17.20 Uhr zu Fuß auf der Lamboystraße. Zwei Unbekannte sollen aus der Gabelsbergerstraße mit einem roten Motorroller angefahren sein. Der Sozius soll abgestiegen und der 22-Jährigen eine Stofftasche entrissen haben. Anschließend sollen die Räuber mit dem erbeuteten Stoffbeutel auf dem Roller in die Gabelsbergerstraße geflüchtet sein. Der schwarzhaarige Haupttäter mit dunklerem Hauttyp, soll einen schwarzen Jogginganzug, einen schwarzen Mantel und weiße Schuhe getragen haben. Sowohl der Mantel aus auch die Schuhe sollen von der Marke Nike stammen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Zeugensuche: Beifahrerscheibe eines Hyundai eingeschlagen: Geld erbeutet - Maintal/Dörnigheim

(rv) Unbekannte schlugen am Freitagabend zwischen 17 Uhr und 22.20 Uhr die vordere Beifahrerscheibe eines in der Kesselstädter Straße abgestellten Hyundai Kona ein und durchwühlten im Anschluss das Handschuhfach und die Mittelkonsole. Ersten Erkenntnissen zufolge, erbeuteten die Aufbrecher vor allem Bargeld. Der am PKW entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Das Fachkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach, 07.01.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

