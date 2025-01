Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Erneuter Unfall: Drei Verletzte bei Zusammenstoß an "Hillerkreuzung"

Mainhausen (ots)

(lei) Nachdem es bereits am Sonntagmorgen an der sogenannten "Hillerkreuzung" (Mainflinger Straße / Landesstraße 2310) gekracht hatte (wir berichteten heute Morgen), stießen am Montagvormittag erneut zwei Fahrzeuge dort zusammen. Eine 68-Jährige Citroen-Fahrerin wollte gegen 11.45 Uhr von der Mainflinger Straße aus Richtung Zellhausen kommend nach links auf die Landesstraße 2310 in Richtung Seligenstadt abbiegen. Dabei übersah sie wohl einen von dort kommenden vorfahrtberechtigten Ford-Fahrer, der die Kreuzung geradeaus in Richtung Autobahn 45 passieren wollte.

Bei dem anschließenden Zusammenstoß erlitten die mutmaßliche Unfallverursacherin, der 67-jährige Ford-Lenker und seine 64 Jahre alte Beifahrerin einen Schock. Die beiden Insassen des Ford klagten zudem über Schmerzen im Brustbereich. Während der Kollision, die etwa 12.000 Euro Sachschaden an beiden Autos zur Folge hatte, war die Ampelanlage aufgrund des gestrigen Verkehrsunfalls nicht in Betrieb.

Unfallzeugen des heutigen Crashs werden ebenso gebeten, sich bei der Polizeistation Seligenstadt zu melden (06182 8930-0).

Offenbach, 06.01.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell