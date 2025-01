Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Geldbörse im Wachsalon geklaut; Streit in Café eskaliert, Vermisster wieder da und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Geldbörse im Wachsalon geklaut: Wer kennt die beschriebene Frau? - Hanau

(lei) 50 bis 55 Jahre alt, etwa 1,55 Meter groß mit kräftiger Statur, rote Haare zum Mittelscheitel und bekleidet mit einer schwarzen Jacke: Mit dieser Beschreibung fahndet die Polizei in Hanau nach einer Diebin, die am Samstagabend in einem Waschsalon am Kanaltorplatz eine Geldbörse gestohlen hat. Die Unbekannte war gegen 18.20 Uhr in dem Reinigungsladen erschienen und hatte dort aus der abgelegten Tasche einer Kundin deren Geldbörse mitgenommen, ehe sie flüchtete. Weitere Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegen.

2. Streit in Café eskaliert - Hanau

(mm) Am Samstagabend gegen 21 Uhr kam es zu einem handfesten Streit in einem Café am Freiheitsplatz. Ein Mann soll nach Ladenschluss das Café betreten und anschließend zwei Frauen im Alter von 19 und 21 Jahren zunächst beleidigt haben. Anschließend habe er sie geschlagen; bei der wüsten Auseinandersetzung soll sogar ein Barhocker verwendet worden sein. Danach flüchtete der Mann, bei dem es sich um einen 23-Jährigen handeln soll. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen, die die Tat beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Einbruch in Einfamilienhaus: Polizei sucht Zeugen - Nidderau/Ostheim

(mm) Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen sind bis dato unbekannte Einbrecher in der Sepp-Herberger-Straße (einstellige Hausnummern) tätig gewesen. Die Haustür eines dortigen Einfamilienhauses hielt den Hebelversuchen der Täter noch stand, also wurde ein Fenster gewaltsam aufgebrochen. Anschließend wurde das Haus nach Wertgegenständen durchsucht und ein mittlerer fünfstelliger Betrag an Bargeld gestohlen. Hinweise zu dem Einbruch werden unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

4. Fahndungsrücknahme: Vermisster 52-jähriger ist wieder da - Gründau

(mm) Der seit Freitag, 3. Januar 2025 vermisste 52-Jährige aus Gründau wurde wohlbehalten angetroffen. Die Fahndung nach ihm wird daher zurückgenommen.

5. Verkehrsschild und Fahnenmast angefahren: Ermittlungen wegen Verdachts der Unfallflucht gegen 41-Jährigen - Gelnhausen

(lei) Weil er einen Unfall in der Straße "Am Galgenfeld" verursacht haben und dann geflüchtet sein soll, ermittelt die Polizei in Gelnhausen nun gegen einen 41-Jährigen wegen Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Mann aus dem Raum Gelnhausen war mit seinem grauen BMW in Höhe eines Baumarktes aus noch unklarer Ursache wohl nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrsschild sowie einen Fahnenmast geprallt, ehe er sich, so der Vorwurf, davonmachte. Sowohl an dem Auto, als auch an dem Fahnenmast entstand jeweils erheblicher Sachschaden (insgesamt über 11.000 Euro). Das Auto konnte am Sonntagmorgen gegen 11.35 Uhr in einem Stadtteil mit frischen Beschädigungen aufgefunden werden, wodurch die Beamten dem mutmaßlichen Fahrer auf die Schliche kamen. Wann genau der Unfall geschah, muss noch ermittelt werden - womöglich kurz zuvor. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Gelnhausen (06051 827-0).

Offenbach, 06.01.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

