Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Altenburg: Die Ermittlungen zu einem vermeintlichen Raubdelikt zum Nachteil eines 23-jährigen Mannes nahm am vergangenen Wochenende (24.08.2024) die Altenburger Polizei auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll sich der Geschädigte afghanischer Herkunft am 24.08.2024 im Bereich Am Stadtwald / Brehmweg befunden haben, wobei er von einem oder zwei Personen angesprochen, bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden sein soll. Eine Übergabe von Wertgegenständen gab es nicht. Einer der Täter soll hierbei ein 30-jähriger Landsmann gewesen sein, wobei sich beide Männer kennen. Im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen wurde der 23-Jährige verletzt und in der Folge medizinisch versorgt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist der genaue Tathergang noch unklar. Die Kripo in Altenburg ermittelt dazu (Bezugsnummer 0220007/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK)

