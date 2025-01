Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere Wohnungseinbrüche; Trickdieb nutzt Hilfsbereitschaft aus und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Einbrecher scheitern mehrfach / Einbruchsschutz zahlt sich aus - Offenbach

(rv) Die vergangenen Tage trieben Wohnungseinbrecher in Offenbach ihr Unwesen, wobei sie lediglich in einem Fall erfolgreich waren. Zunächst versuchten Langfinger in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 1.30 und 3 Uhr die Wohnungseingangstür eines Einfamilienhauses in der Gerhard-Becker-Straße (10er-Hausnummer) aufzuhebeln. Hierbei scheiterten diese aber an der Eingangstür und mussten ohne Beute von dannen ziehen. Allerdings richteten sie bei dem Versuch erheblichen Sachschaden an. Auch am Freitag zwischen 17 Uhr und 18.45 Uhr scheiterte ein Krimineller bei dem Versuch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu gelangen am Sicherheitsschloss. Allerdings gelang es ihm über ein Küchenfenster in die Wohnung einzudringen. Er hebelte das Fenster des Hauses in der Bieberer Straße (20er-Haunummer) auf und durchwühlte die Wohnung. Die genaue Beute ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Mit der Hilfe einer Zeugin kann der Dieb als männlich beschrieben werden. Ein weiterer Versuch ereignete sich am Samstag gegen 16.30 Uhr in der Rödernstraße (20er-Hausnummer). Eindringlinge versuchten dort gewaltsam in eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen, scheiterten aber an der Wohnungseingangstür. Nach dem Anrichten eines geringen Sachschadens flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. In allen drei Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Wohnungseinbrecher waren unterwegs: Schmuck und Bargeld erbeutet - Langen

(rv) Wegen zwei Wohnungseinbrüchen am Freitag und Samstag ermittelt die Kriminalpolizei Offenbach. Die Beamten bitten in beiden Fällen um weitere Hinweise von Zeugen. Zwischen 5 Uhr und 15.30 Uhr schlugen Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnstraße (130er Hausnummer) zu. Die Unbekannten hebelten die Wohnungseingangstür auf, durchsuchten den Schlafbereich und wurden fündig. Anschließend flüchteten die Diebe mit Goldschmuck im mittleren fünfstelligen Wert in unbekannte Richtung. Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen Freitagabend 20 Uhr und Samstagmorgen 8.30 Uhr. Auch hier, in der Elisabethenstraße (30er-Hausnummer), hatten Unbekannte die Wohnungseingangstür aufgehebelt und daraufhin die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld in vierstelliger Höhe und flüchteten unerkannt. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, steht noch nicht fest und ist Teil der Ermittlungen. Die Beamten des zuständigen Fachkommissariats 21 bitten um weitere Hinweise (069 8098-1234). Wie Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung vor Einbruch schützen können, erfahren Sie unter anderem bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südosthessen. Unter der Hotline 069 8098-2424 gibt Ihnen die Einbruchschutzberatung wertvolle Tipps, was Sie gegen ungebetenen Besuch tun können.

3. Plane aufgeschlitzt: Keine Beute - Mainhausen

(rv) Im Schutze der Dunkelheit schlitzten Unbekannte zwischen Donnerstagabend, 17.50 Uhr und Freitagmorgen, 6.25 Uhr, die Plane eines auf dem Rastplatz Mainhausen Süd der Autobahn 3 geparkten Lasters auf. An dem, zwischen der Anschlussstelle Seligenstadt und dem Seligenstädter Dreieck, abgestellten Sattelauflieger wurde ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro angerichtet. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Einbrecher steigt über das Dach ein - Dreieich/Buchschlag

(rv) Gewaltsam verschaffte sich am Freitagmittag ein Einbrecher Zugang zu einem Einfamilienhaus im Jägerweg (einstellige Hausnummer). Gegen 12.15 Uhr bestieg der Unbekannte das Dach des Hauses, beschädigte dieses und stieg über eine so geschaffene Öffnung in das Schlafzimmer ein. Dort durchsuchte er sämtliche Schränke und Schubladen. Anschließend flüchtete er unerkannt über den Balkon. Die Beute ist noch Bestandteil der Ermittlungen. Diese hat das Fachkommissariat 21 in Offenbach übernommen und erbittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Hinweise.

5. Trickdieb nutzt Hilfsbereitschaft aus - Neu-Isenburg

(rv) Männlich, heller Hauttyp und etwa 1,70 Meter groß. So lautet die Beschreibung eines Arbeitskleidung tragenden Trickdiebes, welcher sich am Freitagmittag Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Nachtigallenstraße (60er-Hausnummer) verschaffte. Gegen 13.30 Uhr bat der Ganove die Geschädigte um Erlaubnis zur Nutzung ihrer Toilette und verschaffte sich so Zutritt in die Wohnung der Seniorin. Im Inneren nahm der Unbekannte Schmuck an sich und flüchtete aus der Wohnung. Die Kripo in Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Anwohner und Passanten, die in der Zeit zwischen 13 und 14 Uhr im Bereich der Nachtigallenstraße unterwegs waren und verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

6. Einbruch in Kinderpsychiatrie: Auto mit aufgefundenem Schlüssel gestohlen und wiedergefunden / weitere Tat über den Jahreswechsel - Dietzenbach

(lei) Unbekannte sind übers Wochenende in die Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Offenbacher Straße eingebrochen. In der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr und Montag, 7.20 Uhr, öffneten die Diebe auf brachiale Weise eine Zugangstür zum 1. Obergeschoss, welche durch eine Außentreppe erreichbar ist, brachen im Gebäude mehrere Türen auf und durchsuchten etliche Räume der Einrichtung. In einem Büro wurde ein Tresor gewaltsam aus der Wandverankerung gerissen, in dem sich unter anderem Bargeld befand. Zudem brachen die Eindringlinge mehrere Mitarbeiterspinde auf. Mit dem Tresor, einem eingesackten Computer und einem vor der Klinik stehenden Auto, zu dem die Täter im Gebäude offenbar einen Schlüssel fanden, machten sie sich anschließend aus dem Staub. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Der Opel konnte noch während der Anzeigenaufnahme in Offenbach ausfindig gemacht und sichergestellt werden. In dem Wagen sicherte die Kripo Spuren, ehe er wieder an die Klinik zurückgegeben wurde. Bereits vom 30. Dezember auf den 2. Januar suchten Unbekannte das Objekt heim, sie scheiterten seinerzeit jedoch an der Hintertür, die den Aufbruchversuchen standhielt. Täterhinweise liegen in beiden Fällen noch nicht vor, weswegen die Ermittler der Kriminalpolizei nun einen möglichen Tatzusammenhang prüfen und jeweils um Hinweise zu verdächtigen Personen bitten (069 8098-1234).

Offenbach, 07.01.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell