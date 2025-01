Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Umgefallene Bäume und Verkehrsschilder: Mehrere Sturm-Einsätze für Polizei

Schreckmoment für Autofahrerin bei Dietzenbach

Südosthessen (ots)

(lei) Sturmböen haben am Montagnachmittag für einige Einsätze der Polizei gesorgt und auch zu Sachschaden geführt. Die Beamten des Polizeipräsidiums Südosthessen zählten im gesamten Bereich 15 Einsätze, bei denen nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise keine Personen zu Schaden kamen.

Die Vorfälle, die sich alle zwischen 15.30 und kurz nach 17 Uhr ereigneten, waren im Einzelnen:

Stadt und Landkreis Offenbach:

In der Geishornstraße in Offenbach stürzte ein Bauzaun auf zwei geparkte Autos.

In Neu-Isenburg gab es gleich vier windbedingte Einsätze, in denen die Polizei tätig wurde: Im Bereich der Kempinski-Kreuzung und der Straße "An der Gehespitz" war jeweils ein Baum auf die Fahrbahn gefallen. Zwei Bäume waren in der Rathenaustraße auf Fahrbahn gestürzt und weitere drohten umzustürzen. In der Lessingstraße waren ein Baum und ein Verkehrsschild auf ein geparktes Auto sowie eine Laterne gekracht, wobei die Laterne beschädigt wurde.

Auf der Bundesstraße 459 sammelten Feuerwehr und Polizei heruntergefallene Äste ein, um den Verkehrsfluss aufrecht zu erhalten.

In der Nördlichen Ringstraße in Langen war ebenfalls ein Schild auf abgestellte Autos geweht worden.

Einen Schreckmoment erlebte eine Autofahrerin an der Waldackerkreuzung bei Dietzenbach: Als sie dort entlangfuhr, krachte ein Baum auf ihren Audi, der dabei beschädigt wurde. Die Frau und ihr Kind hatten Glück im Unglück, sie blieben unverletzt. Ein Bild hierzu ist beigefügt.

In Dreieich mussten die Helfer zweimal ausrücken. Auf der Offenbacher Straße drohte ein Baum umzustürzen. Im Steingrund war offenbar gerade jemand ins Auto gestiegen und losgefahren, als auch hier ein Baum auf den Wagen fiel.

Main-Kinzig-Kreis:

In Linsengericht war ein Baum auf einen geparkten Suzuki gefallen (Straße "In der Ecke").

Auf der Landesstraße 3178 zwischen Steinau an der Straße und Ürzell lag ebenfalls ein Baum quer auf der Straße.

Im Langenselbolder Weg in Erlensee kippte ein Verkehrszeichen auf einen geparkten Volvo.

Auch auf der Autobahn 66 kam es zu entsprechenden Sturmfolgen: Bei Langenselbold wurde ein großer Ast auf die Fahrbahn geweht, im Bereich der Anschlussstelle Schlüchtern-Süd behinderte ebenso ein umgestürzter Baum den Verkehr.

Offenbach, 07.01.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

