Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gegessen und getrunken ohne zu bezahlen; 32-Jähriger offenbar unter Drogeneinfluss am Steuer; Altpapier-Tonne abgebrannt; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Gegessen und getrunken ohne zu bezahlen: Polizei sucht Quartett - Offenbach

(fg) Sie aßen Sushi und bestellten Getränke, verließen das Restaurant jedoch ohne die Rechnung zu bezahlen. Im Zusammenhang mit diesem Sachverhalt, welcher sich am Montagabend in der Bleichstraße (50er Hausnummern) ereignete, sucht die Polizei nun nach Zeugen und ermittelt wegen Leistungskreditbetrugs. Das Quartett, drei Frauen und ein Mann im Alter von etwa 18 Jahren, hätten das Restaurant laut Zeugenangaben kurz vor 20 Uhr verlassen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 144 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die vier Personen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100.

2. 31-Jähriger offenbar unter Drogeneinfluss am Steuer - Rodgau / Nieder-Roden

(fg) Auf einen VW-Fahrer aus Dietzenbach kommt nun unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln zu. Eine Streifenbesatzung kontrollierte den 31 Jahre alten Fahrer am Dienstagmorgen kurz nach Mitternacht im Gutenbergring in Nieder-Roden. Da es Anzeichen für einen mutmaßlichen Konsum berauschender Mittel vor Fahrtantritt gab, wurde ein freiwilliger Urintest durchgeführt, welcher positiv auf Kokain anschlug. Der VW-Fahrer musste mit zur Wache, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Die Weiterfahrt mit dem schwarzen Passat wurde untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

3. Selbstbedienungsladen verlassen ohne zu bezahlen: Strafanzeige gegen 17-Jährige - Mühlheim am Main

(fg) Sie soll einen Selbstbedienungsladen in der Ulmenstraße am Montagnachmittag verlassen haben, ohne Ware im Wert von rund 117 Euro zu bezahlen. Eine Sicherheitsmitarbeiterin stellte die 17-Jährige aus Offenbach gegen 17.30 Uhr und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei auf. Die Offenbacherin war nach derzeitigen Erkenntnissen in Begleitung von zwei weiteren minderjährigen Personen. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.

4. Altpapier-Tonne abgebrannt: Zeugen gesucht! - Langen

(fg) Polizei und Feuerwehr rückten am Montagabend zu einem in der Elisabethenstraße gemeldeten Brand einer Altpapier-Tonne aus. Zeugen hatten die Rettungskräfte um 21 Uhr über den Brand des Müllbehältnisses informiert; dieses brannte vollständig ab. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer und ist unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu erreichen.

Offenbach, 07.01.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

