FW-DO: Keine Verletzten beim Wohnungsbrand in Dortmund-Huckarde

Dortmund (ots)

Gegen 16:40 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst über die europaweite Notrufnummer 112 zu einem Wohnungsbrand in die Allensteinerstraße im Ortsteil Huckarde alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang schwarzer Rauch aus einem Fenster im 3.Obergeschoss. Ob sich noch Personen in der Wohnung befinden, war zu diesem Zeitpunkt nicht klar. Zwei Atemschutztrupps gingen zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in die betroffene Wohnung vor, während zeitgleich die darunterliegenden Wohnungen und das Nachbarhaus kontrolliert wurden. Vor dem Haus wurden zwei Drehleitern in Stellung gebracht. Es stellte sich schnell heraus, dass niemand mehr in der Brandwohnung war und alle Bewohner das Haus rechtzeitig verlassen konnten. Nach kurzer Untersuchung durch den Rettungsdienst, durften sich die Hausbewohner in einer naheliegenden Pizzeria für die Zeit der Einsatzmaßnahmen aufwärmen. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Somit konzentrierten sich die Trupps auf das Löschen des Brandes und die Entrauchung der Wohnung. Nachdem die Nachlöscharbeiten beendet waren, konnten auch die Bewohner der darunter liegenden Wohnungen zurückkehren. Zur Sicherheit wurde die Wohnung stromlos geschaltet. Die Brandursache wird nun von der Polizei untersucht. Gegen 18:00 Uhr waren die Maßnahmen der Feuerwehr beendet und die Allensteinerstraße wieder für den Autoverkehr freigegeben. Insgesamt waren 32 Einsatzkräfte von den Feuerwachen 5 (Marten), 8 (Eichlinghofen) und 9 (Mengede), sowie des Löschzuges 20 (Nette) der freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

