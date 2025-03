Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 31.03.25

Polizei Eschwege

Sattelzug fährt in Graben

Am 29.03.25, um 06:05 Uhr, befuhr ein 50-Jähriger aus Belarus mit einem Sattelzug die B 27 zwischen Niddawitzhausen und Reichensachsen. Dabei kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit dem Sattelzug nach rechts von der B 27 ab und fuhr zwei Leitpfosten um. Anschließend rutschte die Sattelzugmaschine in den dortigen Graben, wo sie später mit einem Schwerlastkran geborgen werden musste. Hierdurch kam es in dem Streckenabschnitt zu Behinderungen, da die Bundesstraße während der Bergung voll gesperrt werden musste. Die Sperrung begann gegen 10:30 Uhr und dauerte bis ca. 15:00 Uhr an. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 22:30 Uhr befuhr gestern Abend ein 42-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw die L 3248 zwischen Blankenbach und Wölfterode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Fuchs, der den Unfall nicht überlebte. Der Sachschaden am Auto wird mit ca. 2500 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Zwischen dem 28.03.25, 20:30 Uhr und dem 30.03.25, 10:15 Uhr ereignete sich in der Sudetenstraße in Witzenhausen eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum wurde ein geparkter blauer VW Golf im Bereich der Fahrertür angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Einbruch in Wohnung

In Trubenhausen ereignete sich über das vergangene Wochenende ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen dem 28.03.25, 16:00 Uhr und dem gestrigen Sonntagabend, 18:18 Uhr, begaben sich unbekannte Einbrecher auf das Grundstück in der Straße "In der Hollenbach". Nachdem die Terrassentür aufgehebelt wurde, durchsuchten man die Räume nach Wertsachen. Dabei wurden Bargeld und Schmuck aufgefunden und entwendet. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angeben. Hinweise: 05542/93040.

Gartenhütte aufgebrochen

Zwischen dem 19.03.25 und dem 28.03.25 drangen unbekannte Täter auf ein Kleingartengrundstück "Hinter dem Deich" in Witzenhausen ein. Dort wurde eine Gartenhütte gewaltsam geöffnet und aus dieser unter anderem eine Bohrmaschine, ein Elektroschweißgerät, eine Gitarre und ein Makramee entwendet. Der Schaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

