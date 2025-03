Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 28.03.25

Eschwege (ots)

Anhänger umgekippt

Um 16:16 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag ein 23-Jähriger aus Großalmerode mit einem Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Traktor und zwei Anhängern, die B 27 aus Richtung Eschwege kommend. Er beabsichtigte von der B 27 nach Bad Sooden-Allendorf abzufahren. In der Abfahrt (Bahnhofstraße) geriet der erste Anhänger in Schieflage und kippte daraufhin um. Die geladenen Strohballen verteilten sich dadurch an der Unfallstelle. Der Traktor sowie der zweite Anhänger blieben stehen. Die verlorenen Strohballen wurde eingesammelt und wieder aufgeladen, nachdem der Anhänger wieder aufgerichtet war. Gegen 18:30 Uhr waren die "Arbeiten" soweit abgeschlossen und der betroffenen Streckenabschnitt wieder für den Verkehr frei. Am Anhänger und einer Schutzplanke entstand Sachschaden.

Vorfahrt missachtet

Um 09:45 Uhr befuhr gestern Morgen ein 65-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw die Straße "Am Bruch" in Richtung der Hilberlachstraße in Bad Sooden-Allendorf. Im Einmündungsbereich der Zubringerstraße, die zu den Bruchteichen verläuft, übersah er den von rechts kommenden Pkw, der von einer 76-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf gefahren wurde. Sachschaden: ca. 2500 EUR.

Wildunfälle

Um 23:33 Uhr befuhr gestern am späten Abend ein 51-Jähriger aus Wanfried mit einem Pkw die B 250 in Richtung Treffurt, als plötzlich zwei Rehe auf die Bundesstraße sprangen. Eines der Tiere wurde noch von dem Pkw erfasst und lief anschließend davon. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Um 04:55 Uhr befuhr heute früh ein 48-Jähriger aus Sontra die L 3459 zwischen Kirchhosbach und Bischhausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das sich anschließend entfernte. Am Pkw entstand Sachschaden.

Polizei Sontra

Unfallflucht

Insgesamt ca. 28 Meter Schutzplanke entlang der B 400 wurden durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt, wie durch die Straßenmeisterei mitgeteilt. Der Spurenlage nach dürfte ein Lkw mit Anhänger / Sattelzug die B 400 in Richtung Wommen gefahren sein. In der Gemarkung von Unhausen kam das Gespann seitlich von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanken. Der Lkw/ Sattelzug müsste demnach ebenfalls auf der rechten Fahrzeugseite deutlich beschädigt sein. Der Unfall soll sich zwischen dem 21.03.25 und dem 25.03.25 zugetragen haben. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Abbiegen

Um 07:36 Uhr befuhr gestern Morgen ein 55-Jähriger aus Witzenhausen mit der Zugmaschine eines Sattelzuges die B 451 (An der Schlagd) und beabsichtigte nach links in die Ermschwerder Straße abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw eines 18-Jährigen aus Gerbershausen, der in Richtung Schützenstraße unterwegs war. Beim Abbiegen touchierte die Zugmaschine den hinteren Kotflügel des Autos, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Unfall mit Radfahrer

Um 06:45 Uhr befuhr heute Morgen ein 23-Jähriger aus Göttingen mit einem E-Bike den Nordbahnhofsweg in Richtung Innenstadt in Witzenhausen. Er beabsichtigte nach rechts auf die Mündener Straße/ An der Bohlenbrücke abzubiegen und übersah dabei den dort fahrenden Linienbus, der von einer 60-Jährigen aus Großalmerode gefahren wurde. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurde zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

