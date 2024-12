Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 17.12.2024

E-Scooter geklaut; Polizei sucht Zeugen

Am Stadtbahnhof in Eschwege ist ein schwarzer E-Scooter der Marke "SOFLOW" (Modell 1955) geklaut worden. Der Roller hat das Kennzeichen 451-WAF und wurde von der Besitzerin am Montag am Bahnhof abgestellt und mit einem Schloss gesichert bevor diese gegen 11.20 Uhr einen Zug genommen hat. Bei ihrer Rückkehr gegen 18.50 Uhr war der Roller (Wert 500 Euro) geklaut worden. Hinweise an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

Autofahrer steht unter dem Einfluss von Cannabis

Bei einer Verkehrskontrolle im Eschweger Stadtgebiet haben die Beamten der Eschweger Polizei einen Autofahrer angehalten, der offenbar unter dem Einfluss von Cannabis stand. Die Polizisten kontrollierten den Mann in der Nacht zu Dienstag gegen 00.22 Uhr in der Niederhoner Straße. Ein durchgeführter Drogenvortest schlug dann positiv auf die Substanz THC (Cannabis) an. In Folge dessen musste sich der aus Witzenhausen stammende 21-jährige Fahrer einer Blutentnahme unterziehen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel wurde eingeleitet.

Polizei Sontra

Autotür gegen anderes Fahrzeug gestoßen; 150 Euro Schaden verursacht

In Sontra in der Straße "Hinter der Wachtmauer" ist einem 40-Jährigen aus Sontra beim Aussteigen aus seinem Pkw ein Missgeschick unterlaufen. Der Mann schlug beim Öffnen seiner Fahrertür diese gegen die Beifahrertür eines daneben geparkten Pkw. Auf diese Weise verursachte der Mann an seinem Pkw einen Schaden von 50 Euro, bei dem anderen Auto in Höhe von 100 Euro. Ereignet hat sich der Vorfall am Montag um 16.40 Uhr.

Polizei Witzenhausen

Gewässerverunreinigung; Polizei sucht Zeugen

Zeugen meldeten am gestrigen Montag gegen 16.10 Uhr bei der Feuerwehr Witzenhausen einen ca. 10 m langen und etwa 4 m breiten Ölfilm auf der Werra, nahe der Bohlenbrücke. Aufgrund dessen wurden neben der Feuerwehr auch die Polizei, der DLRG und die obere Wasserbehörde in Kenntnis gesetzt. Die Ursache des Ölfilms ließ sich am gestrigen Nachmittag nicht mehr abschließend feststellen. Zu Untersuchungszwecken wurde eine Gewässerprobe entnommen, Ermittlungen wegen Gewässerverunreinigung wurden eingeleitet. Hinweise unter 05542/9304-0 an die Polizei Witzenhausen.

