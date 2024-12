Polizei Eschwege

POL-ESW: Frontalzusammenstoß zweier Pkw zwischen Wölfterode und Blankenbach; eine Person verstorben -Abschlussmeldung-

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Heute Morgen kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Sontra zu einem schweren Verkehrsunfall aufgrund eines Zusammenstoßes zweier Pkw. Eine Person kam dabei ums Leben.

Wie die Beamten der Polizei Sontra berichten, ergibt sich nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen folgender Unfallhergang:

Ein aus dem Kreis Hersfeld Rotenburg stammender 24-Jähriger befährt mit seinem Pkw gegen 07.30 Uhr die Landesstraße L 3248 von Blankenbach in Richtung Sontra (Wölfterode). Auf besagter Strecke verliert der 24-Jährige aus noch nicht näher bekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, gerät auf die Gegenfahrbahn und kollidiert dort mit der linksseitigen Schutzplanke. Im Anschluss daran kommt der 24-Jährige mit seinem Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn quer zur Fahrbahn zum Stehen.

Etwa zur gleichen Zeit befährt eine 29-Jährige aus Haunetal mit ihrem Wagen die Landesstraße L 3248 in entgegengesetzter Richtung (in Richtung Richelsdorf) und kollidiert dann unmittelbar mit dem auf ihrer Fahrbahn zum Stillstand gekommenen Wagen des 24-Jährigen.

Der 24-Jährige erleidet bei der Kollision so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstirbt. Die 29-Jährige wird mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Aufgrund des Unfallhergangs, wurde seitens der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt. Beide Fahrzeuge wurden in dem Zusammenhang für weitere Untersuchungen sichergestellt und abgeschleppt. Die Unfallstelle war ab dem Zeitpunkt des Unfalls für mehrere Stunden voll gesperrt. Gegen 11.25 Uhr konnte die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden. In dieser Zeit erfolgte die Umleitung des Verkehrs in der Hauptsache über die Bundesstraße B 400.

Der festgestellte Sachschaden an den beiden Pkw und an der Schutzplanke beläuft sich insgesamt auf etwa 9.000 Euro.

Neben den Einsatzkräften der Polizei waren u.a. zwei Rettungswagen und zwei Notärzte, sowie die Feuerwehren u.a. aus Sontra und Ulfen an der Unfallstelle im Einsatz. Unterstützend tätig wurde außerdem die Straßenmeisterei zwecks aufstellen einer Beschilderung.

