POL-ESW: Frontalzusammenstoß zweier Pkw zwischen Wölfterode und Blankenbach -Folgemeldung 1

Eschwege (ots) - Polizei Hessisch Lichtenau Gegen Autotür gefahren; Schaden 5000 Euro In der Poststraße in Hessisch Lichtenau kam es am Donnerstag gegen 17.30 Uhr zu einer Kollision zwischen zwei Pkw. Ein 38-Jähriger aus Hessisch Lichtenau, der in der Poststraße mit seinem Wagen auf einem Parkstreifen stand, öffnete die Fahrertür zur Fahrbahn hin. Eine 61-Jährige aus Helsa, die mit ihrem Auto die Poststraße befuhr, kollidierte dann im Vorbeifahren mit der geöffneten ...

