POL-ESW: Pressebericht 13.12.2024

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Gegen Autotür gefahren; Schaden 5000 Euro

In der Poststraße in Hessisch Lichtenau kam es am Donnerstag gegen 17.30 Uhr zu einer Kollision zwischen zwei Pkw. Ein 38-Jähriger aus Hessisch Lichtenau, der in der Poststraße mit seinem Wagen auf einem Parkstreifen stand, öffnete die Fahrertür zur Fahrbahn hin. Eine 61-Jährige aus Helsa, die mit ihrem Auto die Poststraße befuhr, kollidierte dann im Vorbeifahren mit der geöffneten Autotür. An beiden Autos entstand dadurch ein Schaden von 2500 Euro.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht (1)

In der Südbahnhofstraße in Witzenhausen, Höhe Sportplatz, ist am Donnerstag um 11.13 Uhr ein grauer VW Touran beim Ausparken an der linken Fahrzeugseite beschädigt worden. Der Schaden wird mit 500 Euro angegeben. Das verursachende Fahrzeug fuhr anschließend unerlaubt davon. Laut Zeugen, die den Unfallhergang beobachteten, soll es sich bei dem verursachenden Pkw um einen roten/orangenfarbenen Ford gehandelt haben. Da darüber hinaus das Kennzeichen bekannt ist, folgen nun weitere Ermittlungen hinsichtlich des verantwortlichen Fahrers.

Verkehrsunfallflucht (2)

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich außerdem in der Jahnstraße. Dort ist am Donnerstag zwischen 07.45 und 12.47 Uhr ein blauer Audi A 3 Sportback an der Heckklappe beschädigt worden, der in Höhe Joachim-Tappe-Weg geparkt stand. Der Schaden wird auf 2000 Euro beziffert. Hinweise zum Verursacher an die Polizei Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Mit Leitplanke kollidiert; Schaden 2200 Euro

Ein 33-Jähriger Autofahrer aus Rhumspringe befuhr am Donnerstagabend um 21.49 Uhr die Bundesstraße B 80 von Witzenhausen kommend in Richtung Einmündung B 27. Wie die Beamten der Polizei Witzenhausen berichten, kam der Mann dann aus Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. An dem Auto des 33-Jährigen entstand ein Schaden von 2000 Euro. Der Wagen aber weiterhin fahrbereit. Die Leitplanke wurde mit 200 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Wildunfälle

Nachgemeldet werden noch zwei Wildunfälle vom frühen Donnerstagmorgen. Gegen 03.20 Uhr kollidierte eine aus Polen stammende 39-jährige Autofahrerin mit einem Wildschwein, als sie auf der B 7 zwischen Datterode und Einmündung B 27 unterwegs war. Der Schaden beläuft sich hier auf 2500 Euro. Um 04.30 Uhr erfasste dann ein 21-jähriger Autofahrer aus Weißenborn einen Dachs auf der B 27 zwischen Eschwege und Bad Sooden-Allendorf, was einen Schaden von 5000 Euro zur Folge hatte.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

