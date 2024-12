POL-ESW: Pressebericht 16.12.2024 (2)

Polizei Eschwege

Pressebericht 16.12.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verdächtige Substanzen (evt. Rattengift) in Wanfried abgelagert; Polizei sucht Zeugen

Nach dem Vorfall vom 8. Dezember, wo ein Hund in Wanfried in der Marktstraße einen Fleischköder mit einer Rasierklinge verschluckt hat, sind der Polizei Eschwege am vergangenen Wochenende jetzt Ablagerungen einer verdächtig erscheinenden Substanz gemeldet worden. Anwohner aus dem Bereich Amselweg / "Vor dem Gatter" meldeten sowohl Samstag- als auch Sonntagmorgen kleine Häufchen einer undefinierbaren Substanz, sowohl am Straßenrand als auch auf einer Wiesenfläche. Nach ersten Einschätzungen könnte es sich hierbei um Rattengift handeln. Teile der Substanz wurde jetzt zwecks weiterer Untersuchungen sichergestellt. Ob und inwieweit das Auffinden der Substanzen im Zusammenhang mit dem Vorfall vom 08. Dezember steht, ist derzeit noch unklar. Die Polizei in Eschwege bittet daher nun um Hinweise unter 05651/925-0.

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

In der Freiherr-vom-Stein-Straße in Eschwege haben Unbekannte den linken Außenspiegel eines geparkten schwarzen 5er BMW mutwillig beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag 20.30 Uhr und Sonntag 18.30 Uhr. Darüber hinaus haben Unbekannte bei einem Pkw Suzuki die Reifen der Beifahrerseite zerstochen. Das Auto stand in der Goldbachstraße geparkt, gemeldet wurde der Vorfall am Montagvormittag um kurz vor 11.00 Uhr. Hinweise in beiden Fällen an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

In Rommerode haben Unbekannte ein blau-schwarzes E-Bike der Marke "Moonraker" (Modell E-Prime blue) geklaut, dass im Bereich Lange Straße abgestellt war. Die Tatzeit liegt am Samstag zwischen 17.00 Uhr und 20.15 Uhr. Hinweise an die Polizei Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Nachgemeldet wird ein Unfall vom Freitagabend, wonach ein Unfallbeteiligter flüchtig ist. Gegen 17.40 Uhr befuhr ein 62-jähriger Autofahrer aus Melsungen in Hessisch Lichtenau den Mühlweg in Richtung Fürstenhagen. In der Gegenrichtung war zur besagten Zeit ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in seinem Pkw unterwegs, der dann seitlich mit dem Wagen des 62-Jährigen kollidierte. Hierbei ging dessen linker Außenspiegel zu Bruch. Der Schaden beläuft sich auf 700 Euro. Das andere Fahrzeug fuhr davon, ohne dass der Fahrer seinen Unfallpflichten nachkam. Hinweise zum Verursacher unter 05602/9393-0.

