POL-ESW: Pressebericht vom 02.04.25

Fußgänger von Pkw erfasst

Um 21:40 Uhr befuhr gestern Abend ein 22-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit einem Pkw die Bahnhofstraße in Eschwege stadteinwärts. Unmittelbar hinter der Einmündung zur Goethestraße betrat plötzlich ein 52-Jähriger aus Eschwege die Fahrbahn, die er in Richtung Schlosspark überqueren wollte. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung wurde der Fußgänger von dem Auto frontal erfasst und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Wie sich herausstellte war der 52-Jährige erheblich alkoholisiert; ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 3,3 Promille. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde der 52-Jährige in das Klinikum gebracht, wo er sich noch vor Beendigung der Behandlung aus der Notaufnahme entfernte. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Vorfahrt missachtet

Um 15:35 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag ein 27-Jähriger aus Wanfried mit seinem Pkw aus einer Hofeinfahrt auf die Ottilienstraße in Wanfried einzufahren. Dabei übersah er den dort fahrenden Pkw, der von einem 82-jährigen Wanfrieder gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer blieben unverletzt. Sachschaden: ca: 14.000 EUR.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 13:29 Uhr beabsichtigte gestern Mittag ein 83-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit seinem Pkw auf dem Klinikumgelände in der Elsa-Brandström-Straße in Eschwege einzuparken. Dabei fuhr er gegen einen dort geparkten Opel Insignia, der auf der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 6000 EUR angegeben.

Wildunfälle

Um 05:50 Uhr kollidierte heute Morgen ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wehretal mit einem Reh, als er zwischen Reichensachsen und Oberhone unterwegs war. Das Reh überlebte den Aufprall nicht; Sachschaden am Pkw: ca. 1000 EUR.

Um 21:25 Uhr befuhr gestern Abend ein 38-Jähriger aus Wanfried mit dem Pkw die L 3244 zwischen Aue und Wanfried. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Sachschaden am Pkw. ca. 1500 EUR.

Polizei Sontra

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 00:30 Uhr wurde vergangene Nacht ein 21-Jähriger aus Fuldatal auf der L 3248 in der Gemarkung von Wölfterode durch die Beamten der Polizeistation Sontra mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss illegaler Drogen das Auto fuhr. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf Methamphetamin, Amphetamine und Kokain. Darüber hinaus auch auf THC. Da er zudem an den zu dieser Zeit nicht zugelassenen Pkw fremde amtliche Kennzeichen angebracht hatte, wird auch wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme durchgeführt.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Um 17:05 Uhr touchierte gestern Nachmittag beim Ausparken eine 69-Jährige aus Witzenhausen mit der vorderen rechten Fahrzeugecke ihres Autos einen geparkten Pkw am hinterem rechten Radkasten. Anschließend entfernte sie sich von der Unfallörtlichkeit, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Sie konnte jedoch dank Zeugenhinweisen ermittelt werden. Der Unfall ereignete sich in der Straße "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

