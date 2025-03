LPI-NDH: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Mühlhausen (ots) - Am vergangenen Wochenende beschädigten Unbekannte die Schaufensterscheibe eines Lebensmittelgeschäftes in der Burgstraße. Hierdurch wurde die äußere der Doppelglasscheiben beschädigt. Die Tat wurde am Montagmorgen festgestellt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und bittet unter der Tel. 03601/4510 um Zeugenhinweise. Aktenzeichen: 0082295 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr