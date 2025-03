Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mountainbike gestohlen

Uder (ots)

Auf ein hochwertiges Mountainbike hatten es Unbekannte am vergangenen Wochenende in Uder abgesehen. Der oder die Täter stahlen das Fahrrad, welches zur Tatzeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, unter einem Carport Am Töpperberg abgestellt war, mitsamt des Fahrradschlosses. Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein orangefarbenes Mountainbike des Herstellers Scott vom Modell Spark 970 im Wert von mehreren tausend Euro. Wer Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des gestohlenen Mountainbikes geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 zu melden.

Aktenzeichen: 0082104

