Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen nach versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen

Gera (ots)

Gera: Am Mittwochabend (19.03.2025) gegen 21:40 Uhr befanden sich zwei Männer (syrisch/34/40) in der Jenaer Straße, als diese einen Transporter entluden. Nach Aussage der beiden Männer nahmen diese plötzlich ein unbekanntes Pfeifen und Einschläge unbekannter Art wahr, woraufhin sich diese in einen Hauseingang flüchteten. Durch die hinzugerufene Polizei konnte in einem nahegelegenen Baum vermutlich ein Diabolo (Munition für Luftpistole/-gewehr), festgestellt werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise zum Täter vor. Die Kriminalpolizei Gera sucht diesbezüglich nach Zeugen, welche Wahrnehmungen in dem Bereich gemacht haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 1465 zu melden (Bezugsnummer 0071848/2025). (AK)

