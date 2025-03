LPI-G: Unfall mit drei Fahrzeugen

Greiz (ots) - Linda b.Weida.: Am 18.03.2025 gegen 07:00 Uhr kam es in der Ortschaft Linda zu einem Unfall mit einem beteiligten LKW. Der 53-jährige LKW Fahrer befuhr die Gauersche Straße in Linda in Richtung Gauern, als er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, eine Böschung hinabfuhr, dabei einen Telefonmast und einen Baum um fuhr und schließlich die Hauswand eines Wohnhauses durchbrach. Erst im Haus des 81-jährigen Eigentümers kam der LKW dann ...

